Durante discussão familiar, homem acaba esfaqueado e uma mulher é atropelada

Um casal, de uma mulher de 54 anos e um homem de 64 anos, foi alvo de facadas e tentativa de atropelamento durante discussão familiar. O incidente ocorreu no último domingo (15), no distrito de Quebra Coco, próximo ao município de Sidrolândia, localizado a 64 km de Campo Grande. O caso foi registrado somente nesta terça-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava na casa do genro e da filha, que moram na mesma rua. Foi quando a irmã do dono da casa e o marido, identificado como A., chegaram ao local, na intenção de beber com os donos da residência.

Ao se deparar com o sogro do cunhado, A. começou uma discussão com o idoso, alegando que este havia sido o autor de uma denúncia de violência doméstica contra ele. A discussão se agravou quando o A. agrediu o senhor de 64 anos com golpes de facas na região do abdômen.

Durante a briga, o idoso pegou um facão e desferiu um golpe na cabeça de A., na tentativa de impedi-lo de machucar a filha. O dono da residência tentou parar o agressor e o empurrou para fora da residência.

Entretanto, após a expulsão, o agressor e a irmã C. jogaram o veículo Gol contra o portão da casa e invadiram um cômodo. Nesse momento, a sogra de 54 anos foi atropelada e parte do imóvel foi destruído.

Devido ao atropelamento, a sogra do dono da residência teve fratura nos pés. Já o sogro, teve ferimentos no abdômen e nas mãos. Ambos foram encaminhados à Santa Casa de Campo Grande. O agressor A. teve ferimentos leves e não recorreu ao atendimento médico.

O caso foi registrado como lesões corporais recíprocas na 1ªDP de Sidrolândia.

