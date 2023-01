Durante assalto, passageiras esfaqueiam homens e ateiam fogo em veículo

Dois homens foram agredidos e esfaqueados durante um assalto, na madrugada de hoje (17), na Vila Ieda, em Campo Grande. Segundo a versão dos rapazes, duas transsexuais são apontadas como autoras do crime. Durante agressão, as passageiras incendiaram o veículo, que ficou completamente destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 4h, na esquina entre a Rui Barbosa com a Rua Paulo Tognini, quando receberam informações de um veículo Voyage branco que colidiu contra uma mureta e estava tomado pelo fogo. Ao chegar no local, os militares encontraram um jovem, ensanguentado e com vários ferimentos pelo corpo. Ele tinha marcas de facadas pelo braço.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ele estava desorientado, mas relatou realizar uma corrida de aplicativo, quando foi assaltado pelas travestis. Logo após, ele mudou de versão e relatou estar passando pela região, quando foi agredido pelas passageiras. Após as agressões, as travestis incendiaram o veículo.

Ainda conforme testemunhas no local, o espancamento foi confirmado por elas que presenciaram o crime. Na calçada, óculos de sol, chinelos, preservativos e o câmbio do Voyage foi encontrado espalhados pela via. O carro pertence a uma empresa locadora de veículo, que não quis falar com a reportagem do Portal O Estado Online.

O motorista do veículo, segundo os policiais militares, não foi encontrado. O rapaz ferido foi encaminhado a Santa Casa para receber os primeiros atendimentos.

