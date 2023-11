Cursos de Auxiliar Contábil, Manicure e Pedicure e Marketing Digital estão com vagas abertas

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude, oferece cursos gratuitos de Manicure e Pedicure, Auxiliar Contábil e Marketing Digital. Todos estão com vagas abertas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao.

No curso de Manicure e Pedicure, os alunos vão aprender diversas técnicas, entre elas: como evitar doenças nas unhas, manutenção e esterilização dos equipamentos e conhecendo os materiais utilizados. A aluna Izabele Amaro começou o curso, na última turma e já está empregada. “Estou muito feliz, porque hoje eu pego o certificado já começo a trabalhar no meu bairro”, garantiu.

Jovens a partir de 15 anos podem se inscrever, e para cada curso são oferecidas 60 vagas. Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar.

Cursos com vagas abertas

Manicure e Pedicure

De: 04 a 08/12

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Auxiliar Contábil

De: 04 a 08/12

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Marketing Digital

De: 04 a 08/12

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.