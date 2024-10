Em Maracaju policiais do DOF apreenderam veículo que carregava materiais contrabandeados do Paraguai

Um veículo Toyota Etios carregado com mais de R$ 340 mil em materiais de contrabando e descaminho, foi apreendido por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nesta quinta-feira (24), em Maracaju. Dois homens de 25 e 46 anos foram detidos.

De acordo com informações, os policiais faziam um bloqueio na MS-164, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo.

Durante a vistoria foram encontrados produtos eletrônicos, aparelhos de telefone celular, anabolizantes e medicamentos de origem estrangeira.

Os homens relataram que pegaram os materiais em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e levariam até Campo Grande. Os itens apreendidos, foram avaliados em R$ 345 mil e encaminhados à Receita Federal em Dourados.

