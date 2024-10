Três veículos carregados com produtos ilegais são apreendidos pelo DOF em Dourados

Na manhã da última terça-feira(22), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu três veículos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai. Ao todo foram apreendidos 1.200 pacotes de cigarros; 35 pneus; e, 40 unidades de relógios de pulso.

Os militares do DOF realizavam um patrulhamento pela rodovia MS-379, quando receberam a informações de usuários da via sobre um comboio de veículo suspeitos que teriam adentrado, em alta velocidade, próximo a uma mata a alguns quilômetros antes.

Os policiais foram até o local e visualizaram três veículos. Ao perceberem a aproximação da viatura policial tentaram fugir, mas foram abordados. Questionados sobre a mercadoria ilícita disseram que foram contratados para seguir de Pedro Juan Caballero até Dourados e Vila Vargas.

Além da mercadoria, foram apreendidos um Fiat Uno branco, com placas de Ji-Paraná (RO); um GM Celta branco, com placas de Osasco (SP); e, um Corsa Classic azul, com placas de Campo Grande (MS). O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 120 mil.

A ocorrência foi registrada e entregue no Quartel do Exército Brasileiro em Dourados, para uma equipe volante da receita Federal do Brasil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Fronteira RFB, do Exército Brasileiro.

