Duplo homicídio deixa dois mortos e uma idosa ferida em Três Lagoas

Na noite dessa terça-feira (21), Oliver Danilo Andrade, de 18 anos, e Kaledy Nogueira, de 21, foram mortos a tiros na Vila Piloto, em Três Lagoas, cidade localizada a cerca de 327 quilômetros de Campo Grande. Uma idosa de 66 anos também foi baleada e socorrida ao Hospital Auxiliadora.

De acordo com o registro policial, testemunhas relataram que o ataque foi realizado por um grupo de motoqueiros e por ocupantes de um carro, que abriram fogo contra uma residência localizada na Rua 37. Os tiros deixaram os dois jovens mortos e feriram a idosa no braço. Moradores da região ajudaram no socorro à vítima ferida.

A investigação inicial sugere que o crime esteja relacionado a uma disputa entre grupos rivais da Vila Piloto e do Bairro Guanabara. Relatos apontam que ameaças e provocações entre os envolvidos vinham sendo feitas por meio de redes sociais.

Oliver e Kaledy tinham histórico criminal, com passagens pela polícia por roubo, furto, receptação e lesão corporal. Há indícios de que Oliver teria participado recentemente de uma tentativa de homicídio contra integrantes do grupo rival do Bairro Guanabara, mas os disparos realizados na ocasião teriam falhado.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores do crime e apurar as motivações. A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na região, enquanto autoridades locais discutem estratégias para coibir novos atos de violência.

