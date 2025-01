Motociclista morre em acidente na zona rural de Bonito; caso é investigado como homicídio culposo

Um motociclista de 28 anos foi encontrado morto na manhã de terça-feira (21) na zona rural de Bonito, a mais de 300 km de Campo Grande. O jovem, cujo nome não foi divulgado, apresentava ferimentos no pescoço e na cabeça, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 5h, no km 174 da rodovia MS-382, que conecta Porto Murtinho a Bonito. No local, foram encontrados uma motocicleta Honda Bross, de cor vermelha e sem placa, e o corpo da vítima ao lado. A situação chamou a atenção dos peritos, que identificaram possíveis indícios de envolvimento de um segundo veículo, levando o caso a ser registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da perícia foram acionadas para atender a ocorrência. A investigação busca esclarecer as circunstâncias do acidente e confirmar a hipótese de participação de outro veículo no episódio.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nove pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul desde o início do ano.

