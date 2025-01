Governo do Estado autoriza concurso para escrivão e investigador da Polícia Civil

O Governo do Estado autorizou a realização de um Concurso Público de Provas e Títulos para as funções de escrivão e investigador da Polícia Judiciária. O decreto que oficializa a seleção foi publicado nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial do Estado. A publicação pode ser consultada em sua íntegra clicando aqui.

Serão disponibilizadas 400 vagas no total, sendo 300 destinadas ao cargo de investigador e 100 para escrivão. Ambos os cargos integram o quadro de pessoal da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A execução do concurso público ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Administração (SAD) em parceria com a Sejusp. As duas instituições serão encarregadas de estabelecer as normas e os procedimentos necessários para o recrutamento e seleção dos candidatos.

Um edital específico será divulgado posteriormente, detalhando as fases do concurso, os requisitos para aprovação, as modalidades das provas, seus conteúdos, formas de avaliação e as exigências legais para a investidura nos cargos. Também será informado o prazo de validade do certame.

A abertura do concurso é resultado de um pedido feito pelo delegado-geral Lupérsio Degerone Lucio ao governador Eduardo Riedel (PSDB), em junho do ano passado. Segundo o delegado-geral, trata-se de uma demanda justa, especialmente considerando que o último concurso para essas funções foi realizado em 2017, mas acabou sendo judicializado.

Os interessados devem acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado para mais informações sobre as etapas do concurso.

