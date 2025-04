Dupla que vendia drogas em alojamento de empresa acaba presa pela Polícia

Indivíduos comercializavam entorpecentes no local entre os próprios funcionários

Nesta quarta-feira (16), os dois invidívuos que vendiam, drogas no alojamento de trabalhadores de uma empresa foram presos após uma denúnica feita à polícia civil. O caso aconteceu na cidade de Snata Rita do Rio Pardo.

local, após recebimento de denúncia. Os dois indivíduos, identificados pelas iniciais C.H.S. e R.B.S., estariam comercializando entorpecentes entre os próprios funcionários da empresa.

Na denúncia froam mostradas imagens de um dos integrantes da duplas em aplicativo de mensagens, nas quais ele aparece manipulando e embalando maconha com o uso de balança de precisão.

Na operação no local, um dos moradores do quarto disse que a dupla utilizava aquele local para fracionar e embalar a droga. Ele ainda informou que o integrante mantinha um caderno de anotações com a contabilidade das vendas, tendo inclusive feito postagens em redes sociais para divulgar a disponibilidade do entorpecente.

No quarto, os policiais localizaram no armário d o integrante da dupla, uma porção de 38 gramas de maconha. Em seguida, foi realizada busca em outro quarto, onde reside o outro membro e lá foram encontrados um caderno com registros de dívidas relacionadas ao tráfico e aproximadamente 246 gramas de maconha, já fracionadas em porções maiores.

Os suspeitos foram localizados próximo ao local do alojamento e com um deles foi encontrada ainda uma porção adicional de 12,5 gramas de maconha.

O total da droga apreendida pode chegar a aproximadamente o valor R$ 4 mil, segundo a polícia. As investigações seguem em andamento.

A ação para a prisão da dupla foi realiza Delegacia de Polícia Civil com apoio da Polícia Militar.

