Polícia Federal realiza operação contra venda de pneus ilegais na Capital

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (16) as operações Tatu-Bola e Bad Tires para reprimir a entrada e a comercialização de pneus importados de forma ilegal no Brasil.

As investigações revelaram que os pneus, de origem chinesa, chegavam a Mato Grosso do Sul pela fronteira seca com Pedro Juan Caballero e eram transportados com uso de uma técnica conhecida como “bola de pneus” — quando uma unidade é colocada dentro da outra, multiplicando a quantidade carregada. Apesar de novos, esses produtos chegam ao consumidor com deformidades estruturais que colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres.

“Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito centros automotivos e em residências ligadas aos responsáveis pelas empresas investigadas, todos localizados em Campo Grande/MS”, informou a Polícia Federal.

