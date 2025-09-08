Dupla que roubou celular com faca é presa e polícia encontra drogas com os suspeitos em Naviraí

Um deles reagiu a prisão com socos e chutes aos investigadores; Com eles foram encontrados 31 porções de crack (7,1g)

Na manhã última sexta-feira (05), dois inidívudos de 20 anos, foram acusados de roubo majorado e tráfico de drogas no Centro de Naviraí.

O crime ocorreu por volta das 6h, quando a vítima se deslocava a pé pelo centro da cidade e os dois indivíduos armados com uma faca fizeram a abordagem, anunciando o assalto.

A vítima entregou seu celular, após ser ameaçada pelos assaltantes. O aparelho é avaliado em R$ 1.200,00. Os suspeitos foram vistos depois do crime, entrando na residência que foi alvo da operação policial que os prenderam. O endereço já era conhecido pela polícia como ponto de comercialização de entorpecentes.

Os suspeitos foram abordados pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) no referido imóvel e o aparelho celular roubado da vítima foi recuperado. Durante a abordagem, um dos suspeitos resistiu violentamente, agredindo os investigadores com socos e chutes.

Também foram apreendidos na posse da dupla 31 porções de crack (7,1g), embaladas individualmente, devidamente preparadas para a venda, e R$ 1.098,00 em dinheiro trocado, típico da venda de drogas.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde tiveram a prisão em flagrante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, tráfico de drogas, resistência e lesão corporal contra agentes públicos.

Eles tiveram prisão convertida em preventiva, devio ao perigo que representam e o uso da residência como ponto de tráfico reincidente,alvo de registros anteriores.

Os presos foram encaminhados ao presídio da cidade, onde permanecem.

