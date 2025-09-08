MS ultrapassa meio milhão de novas carteiras de identidade emitidas

Documento nacional já foi solicitado por 17% da população do Estado; prazo para substituição vai até 2032

Mato Grosso do Sul chegou ao fim de agosto com mais de 500 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas. O número corresponde a cerca de 17% da população estadual, estimada em 2,9 milhões de habitantes pelo Censo 2025 do IBGE.

A CIN, que substitui o antigo RG e unifica o CPF como número de registro, é obrigatória em todo o país e terá substituição gradual até 2032. Além da versão física, também é disponibilizada em formato digital pelo aplicativo Gov.br.

No Estado, a emissão do documento avançou rapidamente nos últimos dois anos. Em 2024, foram confeccionadas 288,7 mil carteiras, um crescimento de 70% em relação a 2023. Em 2025, até julho, já haviam sido registrados mais de 183 mil novos documentos, quase 40% acima do mesmo período do ano anterior.

Hoje, Mato Grosso do Sul conta com 91 postos de identificação distribuídos pelos 79 municípios. Em Campo Grande, há atendimento aos sábados, e a agenda de solicitações é aberta no dia 30 de cada mês no site da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

O novo modelo de identidade traz dispositivos de segurança, como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ), e permite reunir informações de outros registros, como título de eleitor, CNH e carteira de trabalho. A primeira via é gratuita para todos os cidadãos.

*Com informações da Agência de Notícias MS

