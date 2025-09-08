Bolsonaro pede ao STF liberação para procedimento médico em Brasília

Ex-presidente, em prisão domiciliar, solicita autorização para tratamento no Hospital DF Star no domingo (14)



O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14), no Hospital DF Star, em Brasília. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (8) e encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Segundo o relatório médico anexado à solicitação, o tratamento é dermatológico e prevê alta no mesmo dia. Como cumpre prisão domiciliar, Bolsonaro precisa de autorização judicial para se deslocar até a unidade de saúde.

A medida restritiva foi determinada por Moraes em 4 de agosto, após o ministro avaliar que Bolsonaro teria descumprido a proibição de uso das redes sociais. De acordo com a decisão, o ex-presidente utilizou contas administradas por seus filhos para continuar ativo nas plataformas digitais. Desde então, ele cumpre prisão domiciliar, com visitas limitadas e monitoramento por tornozeleira eletrônica.

As cautelares foram aplicadas dentro do inquérito que investiga o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar é acusado de articular, junto ao governo do ex-presidente norte-americano Donald Trump, ações de retaliação contra autoridades brasileiras e ministros do Supremo.

Eduardo deixou o país em março, após pedir licença da Câmara, e mudou-se para os Estados Unidos alegando perseguição política. Nesse processo, Jair Bolsonaro também é investigado por supostamente ter enviado recursos via Pix para custear a estadia do filho no exterior.

Paralelamente, o ex-presidente responde à ação penal da chamada trama golpista, em fase de julgamento no STF. A análise deve ser concluída na próxima sexta-feira (12).

