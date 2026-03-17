Reserva índigena confirma 4º morte por chikungunya em Dourados

Casos disparam nas aldeias, superam números de 2025 e mobilizam força-tarefa para conter o surto

A situação da chikungunya em Dourados se agravou e já é tratada como epidemia na Reserva Indígena, onde quatro mortes foram confirmadas. O avanço rápido da doença nas últimas semanas acendeu o alerta, principalmente nas aldeias Jaguapiru e Bororó, que concentram a maior parte dos casos.

Segundo o Dourados News, na reserva, são 407 notificações, com 202 casos confirmados, além de 181 em investigação e quatro óbitos entre eles um bebê de três meses. Os números já ultrapassam todo o registrado em 2025 no município. Mesmo com população bem menor, cerca de 20 mil pessoas, a incidência nas aldeias é proporcionalmente muito mais alta que na área urbana.