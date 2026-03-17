Reserva índigena confirma 4º morte por chikungunya em Dourados

Fora da reserva, o cenário também preocupa: em 2026, já são 912 notificações, com 379 confirmações, embora sem mortes registradas até o momento.
Para tentar frear o avanço, equipes de saúde realizam um mutirão nas aldeias, com visitas a imóveis, eliminação de criadouros e aplicação de inseticida. Até agora, mais de 4,3 mil locais foram vistoriados, com mais de mil focos do mosquito identificados — a maioria em caixas d’água, lixo e pneus.
Transmitida pelo Aedes aegypti, a chikungunya causa febre alta, dores intensas nas articulações e pode levar a complicações graves. A principal forma de prevenção continua sendo eliminar água parada, ambiente ideal para a proliferação do mosquito.
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