Dupla é presa usando drone para lançar drogas e celulares em presídio de segurança máxima em Campo Grande

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (29) acusados de utilizar um drone para arremessar drogas, celulares e outros objetos dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima, localizado no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A prisão ocorreu após denúncias de policiais penais sobre sobrevoos suspeitos na unidade prisional. Os suspeitos foram flagrados em um matagal entre a BR-262 e a Avenida Engenheiro Júnior Cesar Alamy, na região do Jardim Itamaracá, enquanto se preparavam para lançar novamente o equipamento.

Os detidos foram identificados como Gabriel Tavares Sanches, 24 anos, que inicialmente apresentou uma identidade falsa, e José Fernando Santos Ribeiro, 25 anos. Ambos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

No local, as equipes apreenderam o drone, o controle remoto e uma caixa contendo oito celulares, baterias, carregadores, fios de náilon, balança de precisão, além de 166 gramas de maconha e 40 gramas de cocaína.

Segundo depoimento da dupla, eles recebiam cerca de R$ 500 por viagem e realizavam até seis lançamentos por noite, a mando de um preso que acompanhava a ação em tempo real por meio de chamadas no WhatsApp.

Durante a operação, um terceiro envolvido conseguiu escapar. Ele dirigia um Volkswagen Gol prata que se aproximava para entregar mais materiais. Ao receber ordem de parada, o motorista jogou o carro contra os policiais, que reagiram com disparos de arma de fogo. Apesar da ação, ele conseguiu fugir. Nenhum agente ficou ferido.

Os dois presos foram encaminhados para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e falsa identidade. Na delegacia, Gabriel confessou ter fornecido nome falso por possuir um mandado de prisão em aberto.

O caso segue sob investigação para identificar e prender o terceiro suspeito e apurar o envolvimento do detento que teria coordenado as ações de dentro do presídio.

