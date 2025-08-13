Mais de 24 mil aposentados e pensionistas de MS já receberam ressarcimento por descontos indevidos do INSS

Pagamentos no Estado superam R$16,6 milhões e beneficiam mais de 60% dos prejudicados

O Governo Federal já devolveu valores a 24.030 aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul que tiveram descontos indevidos em seus benefícios do INSS. Até o momento, os repasses no Estado somam mais de R$ 16,6 milhões, pagos integralmente e corrigidos pelo IPCA diretamente na conta em que o segurado recebe o benefício.

Esses pagamentos representam 63,6% do total de 37,7 mil beneficiários sul-mato-grossenses aptos a receber a reparação. A expectativa é que o valor total devolvido no Estado chegue a R$ 25,7 milhões. Em todo o país, mais de R$ 1 bilhão já foi liberado a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas.

“O governo que investigou a fraude ao INSS está devolvendo devidamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas e não vai deixar ninguém no prejuízo”, afirmou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

Para viabilizar os pagamentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, em 17 de julho, medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões. Paralelamente, a Advocacia-Geral da União obteve na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos financeiros de empresas, associações e pessoas físicas investigadas.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, destacou que o objetivo é acelerar a reparação: “Nosso compromisso é garantir que os aposentados e pensionistas recebam o que é seu, sem esperar. Estamos antecipando pagamentos para proteger quem mais precisa, e seguiremos firmes para que todos os responsáveis devolvam cada real aos cofres públicos”.

Quem ainda não solicitou o ressarcimento pode aderir ao acordo do Governo Federal pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios, sem custo e sem necessidade de envio de documentos. O prazo para contestar descontos vai até 14 de novembro de 2025, mas a adesão ao acordo permanecerá disponível mesmo após essa data.

