Motocicleta e carro colidem e duas mulheres ficam feridas na MS-450

Veículos se chocaram na rodovia e vítima precisou ser socorrida

Na manhã desta terça-feira (17), uma colisão deixou duas pessoas feridas em uma motocileta na MS-450 em Aquidauana. Duas mulheres que trafegavam na motocileta ficaram feridas.

Segundo o site O Pantaneiro, o acidente teria ocorrido quando um veículo Sedan tentou realizar uma ultrapassagem, o carro trafegava no mesmo sentido da motocicleta, de Camisão para o centro de Aquidauana. Uma das mulheres teve suspeita de fratura em uma das pernas e em um dos braços. As duas foram encaminhada pelo Corpo de Bombeiro, para o pronto-socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atendeu a ocorrência e auxiliou no transporte a unidade. A PM (Polícia Militar) também esteve no local e as circusntâncias do acidente serão investigadas.

