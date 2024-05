Dupla é presa na BR-163 com mais de 50 Kg de drogas

Na quinta-feira (9), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) efetuaram uma operação de apreensão de drogas na BR-163, entre Dourados e Caarapó, culminando na detenção de duas pessoas, de 43 e 38 anos, residentes em Rio Verde de Goiás.

Durante a ação, os agentes abordaram os veículos onde os suspeitos estavam, cada um em um carro distinto. Na revista do Hb20 dirigido, foram encontradas 42 buchas de maconha, totalizando aproximadamente 14,8 kg da substância. No segundo veículo, a polícia localizou uma quantidade ainda maior de drogas, totalizando 45,8 kg de maconha. Após a abordagem, os suspeitos confessaram terem adquirido a droga em Ponta Porã.

Além disso, afirmaram que tinham como destino final o estado de Goiás, onde esperavam receber a quantia de R$ 10 mil pelo transporte ilícito.

Os detidos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foram formalmente autuados em flagrante por tráfico de drogas.

