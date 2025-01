Acidente na BR-262 deixa um morto e quatro feridos, incluindo uma criança

Na manhã desta segunda-feira (27), um grave acidente ocorreu na BR-262, entre Terenos e Anastácio, quando um homem perdeu o controle do veículo e capotou, enquanto retornava de Bonito. O motorista, que ficou preso entre as ferragens, não resistiu e morreu no local. Os quatro passageiros ficaram feridos.

De acordo com informações, o carro bateu em uma placa antes de capotar e parar no limite da estrada. O motivo do acidente ainda não foi esclarecido.

Uma criança de 13 anos foi socorrida e levada a uma unidade de saúde em Terenos, enquanto as outras três vítimas foram encaminhadas para hospitais em Campo Grande. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas.