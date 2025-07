MS reforça vigilância contra sarampo após aumento de casos no país vizinho

O aumento de casos de sarampo na Bolívia acendeu o sinal de alerta em Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira direta com o país vizinho. Já são 74 casos confirmados em território boliviano somente em 2025, o que levou a SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde) a intensificar a vigilância e ampliar ações de prevenção nos municípios sul-mato-grossenses, especialmente os que fazem divisa com a Bolívia.

Segundo Jakeline Miranda Fonseca, gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, todos os municípios fronteiriços deverão aplicar a dose zero da vacina tríplice viral em crianças a partir de 6 meses de idade, como forma de reforço à proteção contra o vírus.

“A vacina é a melhor forma de prevenção. Pessoas de 12 meses a 29 anos precisam ter pelo menos duas doses da tríplice viral; já pessoas de 30 a 59 anos devem ter, no mínimo, uma dose. O ideal é procurar a unidade de saúde mais próxima para verificar se a vacinação está em dia”, orienta a especialista.

Nenhum caso confirmado em MS

Apesar do cenário preocupante no país vizinho, Mato Grosso do Sul segue sem casos confirmados de sarampo em 2025. De janeiro até agora, 12 casos suspeitos foram notificados, todos já investigados e descartados. Ainda assim, a SES considera o momento crítico e mantém o estado em nível elevado de vigilância epidemiológica.

Hospitais e unidades de saúde reforçaram a revisão de prontuários médicos e ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) realizam visitas domiciliares como parte da Busca Ativa Comunitária, estratégia do Ministério da Saúde para detecção precoce de doenças exantemáticas como sarampo e rubéola.

A preocupação aumentou após uma reunião realizada nesta segunda-feira (6) entre autoridades brasileiras e bolivianas, que discutiram estratégias conjuntas para conter a propagação da doença na fronteira.

Vacinação acima da meta

Mato Grosso do Sul vem mantendo altos índices de cobertura vacinal, acima da meta recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 95%. Em 2023, o estado registrou 98,79% de cobertura vacinal contra o sarampo.

Em 2024, o índice subiu ainda mais, alcançando 105,15%, resultado que inclui também populações de difícil acesso ou registradas em campanhas intensificadas.

Mesmo com esses números positivos, a SES reforça que a atualização do cartão de vacinação é essencial, já que a presença do vírus em países vizinhos representa uma ameaça real de reintrodução da doença.

Últimos registros e status nacional

Os últimos casos confirmados de sarampo em MS ocorreram em 2019 e 2020, com quatro registros em 2019 (dois em Campo Grande e dois em Três Lagoas) e dez em 2020, todos na capital.

No cenário nacional, o Brasil contabiliza cinco casos confirmados em 2025: três importados e dois sem vínculo epidemiológico claro.

Sintomas e orientação

A SES orienta que qualquer pessoa com febre, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. A notificação rápida de casos suspeitos é fundamental para bloquear possíveis cadeias de transmissão e evitar surtos.

Suelen Morales

