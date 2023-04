“Estamos vivendo um sonho”, diz técnico Nando sobre a Liga Nacional de Futsal

Pela primeira vez na história, a Serc/UCDB representará Mato Grosso do Sul, na Liga Nacional de Futsal Feminino (LNFF). A confirmação da equipe universitária sul-mato-grossense chegou pela comissão técnica e atletas como a realização de um sonho.

“Nosso grupo tem atletas que jogam junto há muito tempo e chegamos à Liga Feminina de Futsal após longos anos de boas atuações no cenário nacional, como na Taça Brasil, Copa do Brasil, Copa Mundo, Jogos Universitários Brasileiros e Supercopa mais recentemente. Então, é um sonho que estamos realizando e um reconhecimento de que nosso estado é uma potência no futsal feminino, está entre os grandes”, destaca o técnico da Serc/ UCBD, Fernando Borges “Nando”, uma das grandes referências do futsal feminino no Estado.

Em entrevista para o site Esporte Ms, a outra que sonha alto com esse grande momento, Vanessa Lima é uma das atletas mais experientes do plantel e presenciou o crescimento da equipe no cenário brasileiro. Para a goleira, a Serc/UCBD atinge o ápice com a entrada na LNFF. “Tudo o que vivemos nos últimos anos é inimaginável. Agora, podemos viver mais momentos incríveis e estar na Liga é muito importante para o futsal feminino de Mato Grosso do Sul”, salienta Vanessa.

Vanessa ainda relata que a experiência de disputar grandes competições com calendário espaçado de jogos pode se tornar um grande desafio para atletas de Mato Grosso do Sul. “Normalmente, estamos acostumadas a jogar competições de uma semana, com jogos todos os dias, em que o cansaço físico interfere bastante. Então, acredito que esse formato faz com que o rendimento da equipe seja melhor. Estamos confiantes e, com pé no chão, queremos representar bem nosso estado, o futsal feminino de Mato Grosso do Sul”, finaliza a arqueira.

A Serc/ UCDB estreia neste sábado (8), pela Liga Nacional de Futsal Feminina (LNFF), contra o Taboão/ Magnus (SP). Os jogos serão no Ginásio Dom Bosco, em Campo Grande.

Segundo a organização do torneio, não será comercializado ingresso, mas para acompanhar os jogos basta levar um quilo de alimento não perecível.

Acompanhe a tabela de jogos:

1ª rodada – 8/4 (sábado)

9h – Stein Cascavel (PR) x Unidep/Pato Branco (PR)

10h30 – ADTB/Telêmaco Borba (PR) x ADEF/APCEF (DF)

12h – Barateiro Havan (SC) x Londrina Futsal (PR)

13h30 – Guibon Foods/Cianorte (PR) X Female/Unochapeco (SC)

15h – Leoas da Serra (SC) x São José (SP)

16h30 – Taboão Magnus (SP) x Serc/UCDB (MS)