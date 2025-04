Dupla é presa após furtar mais de R$ 600 em produtos de supermercado em Dourados

Duas mulheres, de 31 e 34 anos, foram presas em flagrante na tarde dessa quarta-feira (9) em Dourados, após tentarem sair de um supermercado com diversos produtos furtados. O valor dos itens subtraídos ultrapassa R$ 600, segundo a polícia.

As suspeitas, moradoras do bairro Jockey Clube, foram interceptadas pelas equipes de segurança do estabelecimento no momento em que tentavam deixar o local sem efetuar o pagamento.

Entre os produtos furtados estavam itens de alto valor como camarão, carnes, além de desodorantes, cremes, temperos e chocolates — o que chamou a atenção dos funcionários do supermercado.

Após o flagrante, a Polícia Militar foi acionada e conduziu as mulheres até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Elas foram autuadas por furto e permanecem à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação, e a polícia não descarta a possibilidade de a dupla estar envolvida em outras ações semelhantes na região.

