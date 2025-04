Arauco dá pontapé inicial no Projeto Sucuriú com investimento bilionário em Inocência

“Este é o maior projeto do mundo de celulose, com investimento de R$ 25 bi”, discursou Geraldo Alckmin

Há 50 quilômetros do município de Inocência, em Mato Grosso do Sul, “nasce” um dos maiores investimentos da história da Arauco. A companhia chilena é referência global no segmento de celulose, produtos de madeira, florestal e bioenergia. Na manhã de ontem (9), aconteceu o evento que marca definitivamente o início da construção da megafábrica – conhecido também como pedra fundamental.

A instalação da fábrica de celulose em solo sul-mato-grossense integra o Projeto Sucuriú, que investe 4,6 bilhões de dólares (R$ 25 bilhões) no Estado. A planta industrial terá capacidade anual de produção de 3,5 milhões de toneladas de celulose branqueada. O lançamento contou com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.

Em entrevista à imprensa, Alckmin ressaltou a importância do investimento, a geração de empregos e reforçou que a construção vai impulsionar as exportações de celulose. “Destaco a importância deste investimento, o maior investimento do projeto que se aposta em uma única etapa do mundo, de R$ 25 bilhões, com 14 mil postos de trabalho, a trabalhadores e trabalhadoras na construção. É uma grande conquista para Inocência, para a região e o Estado de Mato Grosso do Sul”, continuou.

“A grande parte se destina à exportação. Por isso, estamos priorizando uma consulta exportadora com fundo garantidor para exportação. Portal único para desburocratizar e reduzir custos perto de R$ 40 bilhões. Tivemos só nesta semana, segunda, terça e quarta, R$ 65,4 bilhões de investimentos. O país tem estabilidade, previsibilidade e, com a reforma tributária, terá eficiência econômica, que impulsiona o investimento e impulsiona o comércio exterior”, discursou Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Presente também na cerimônia, o diretor-presidente da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras, destacou que a inauguração de mais uma fábrica no Estado coopera diretamente com o desenvolvimento local e do país. “Estamos construindo muito mais que uma fábrica, trabalhamos para que o ‘Sucuriú’ seja um impulsionador da economia, contribua para preservar o bioma e ajudar a construir uma sociedade cada vez mais inclusiva e com oportunidades”.

“Nem nos melhores sonhos”

Mato Grosso do Sul já abriga grandes companhias e fábricas de celulose, como a Suzano e a Bracell. Não é à toa que ficou conhecido como “Vale da Celulose”. Parte dessas gigantes que atuam hoje no Estado, a sul-mato-grossense e, atualmente, ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, presenciou a chegada dessas empresas.

A ministra esteve presente também no lançamento da pedra fundamental e disse que, nem em seus maiores sonhos, imaginou que hoje vivenciaria o lançamento da maior fábrica do mundo.

“Eu falei que eu não ia me emocionar hoje, mas essa é a beleza dos sonhos. O sonho que você acredita e que tem outras pessoas que lutam com a gente, até que o sonho se torna realidade. Eu imaginei a primeira fábrica, e ela aconteceu como prefeita, depois como vice-governadora, eu vi a segunda fábrica acontecendo na minha cidade [Três Lagoas], depois como senadora da República, vi a terceira fábrica acontecendo na minha cidade, como ministra de Estado, vi inaugurando a quarta fábrica em Ribas do Rio Pardo, e hoje, como ministra, nesse lançamento da pedra fundamental. É Mato Grosso do Sul ajudando no desenvolvimento do Brasil.”

Por Suzi Jarde e Roberta Martins

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais