Dupla é presa após assaltar estudantes dentro da UFMS em Campo Grande

Dois homens foram presos na tarde dessa segunda-feira (23), suspeitos de assaltar um grupo de estudantes dentro do campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 16h30, no bloco de Arquitetura, e assustou a comunidade acadêmica.

De acordo com a polícia, André Henrique de Oliveira Lima, de 33 anos, e Allan Vilhalba Ferreira, de 24, invadiram o local armados com facas, renderam três universitários — com idades entre 19 e 24 anos, e fugiram em uma motocicleta. Durante o assalto, os criminosos chegaram a pressionar as facas contra a barriga de dois estudantes, ameaçando-os de morte para levar celulares, um tablet, documentos pessoais, mochila, agenda e até provas da faculdade.

Após o crime, equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar iniciaram buscas e conseguiram localizar os dois suspeitos ainda no mesmo dia. André foi encontrado em uma casa na Rua Osvaldo Aranha, em uma região conhecida por tráfico de drogas. Ele tentou fugir pulando o muro, mas se feriu nos braços. Dentro da residência, os policiais encontraram a mochila com os objetos roubados e uma das facas usadas no assalto — reconhecida pelas vítimas.

Allan foi preso na região do Universitário, na esquina das ruas Enzo Ciatelli e José Carlos Silveira Nantes. Ele estava com um dos celulares levados no roubo. Perto dali, os policiais também encontraram a motocicleta usada pela dupla, que estava com restrição de busca e apreensão, e o tablet, que havia sido escondido em uma construção abandonada.

Os dois suspeitos foram levados algemados para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), já que apresentaram resistência e risco de fuga. Nenhuma das vítimas ficou ferida.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da UFMS, mas ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações futuras.

