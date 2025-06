Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Vagas limitadas

O processo de fusão, composição de federações, incorporação ou até mesmo a extinção e criação de partidos deve reduzir significativamente o número de candidatos nas chapas proporcionais. Isoladamente, cada partido poderia lançar um determinado número de candidatos, número esse que se mantém após acomodação que resultar após a composição com outras siglas, ou seja, pode reduzir à metade ou em um terço.

Diante deste novo cenário, a mudança já faz com que muitos pré-candidatos repensem seus projetos eleitorais. As dificuldades ficam maiores, pois o coeficiente sobe muito e cada federação ou novo partido terá que atingir uma quantidade expressiva de votos dificultando até mesmo a disputa interna para ver quem ficará com a vaga. Nos partidos menores, a situação é igual, sendo que ainda existe a pressão por conseguir atingir um número mínimo de votos para superar a cláusula de barreira.

Candidato da OAB

Nos bastidores da política, já se comenta que um ex-presidente da OAB está com tudo pronto para entrar na disputa de 2026. Ainda não se sabe se concorrerá à Assembleia Legislativa ou a uma vaga na Câmara Federal.

Economia

Tanto o Governo do Estado quanto as prefeituras já vivem situação de penúria financeira com reclamações generalizadas. Antes mesmo do fim do primeiro semestre, já há desconfianças de que dificilmente as contas se fecharam no azul em dezembro.

Senado

Comenta-se nos corredores da governadoria que o Governador Eduardo Riedel estaria articulando para o presidente Lula convencer o PT a apoiar Somente Tebet para o Senado, mesmo ela estando no MDB.

Mais louco

O prefeito de Ivinhema, que se auto intitula como o mais louco do Brasil, já fala abertamente que será candidato a governador em 2030. Ele elegeu como alvo o atual chefe do Executivo, Eduardo Riedel e usa as redes sociais para desferir críticas.

Calma

O deputado federal Luiz Ovando (PP) na reunião que teve com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, o Papy, trabalhou para uma aproximação maior entre o Legislativo e a Administração da prefeita Adriane Lopes (PP).

Preocupação

Uma possível candidatura de Vander Loubet ao Senado pode enfraquecer a chapa petista para a Câmara Federal. Essa é uma preocupação, até porque o partido tem como prioridade manter as duas vagas conquistadas em 2022.

Meninos eu vi

O ex-presidente da Câmara de Campo Grande Antonio Braga sempre gostou de futebol e naturalmente conhecia Dulcídio Wanderlei Boschilia um árbitro que, de tão conhecido, foi até citado em músicas do Grupo de rock Titãs. Quando o ex-deputado Waldir Cardoso disse que Delcídio Amaral era um nome que estava surgindo na política do estado, confundiu-se e disse.

– Ele deixou de apitar jogo de futebol?

Frase

“Estamos abertos para receber os descontentes do PL”, Guto Scarpanti Presidente Regional do Partido Novo.

