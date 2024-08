Dupla é presa tentando trocar cheque falso de R$ 8 milhões em agência bancária de Campo Grande

Na tarde de segunda-feira (12), uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil, com apoio de um investigador da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu dois homens que tentavam trocar um cheque falso de R$ 8 milhões em uma agência bancária localizada na Rua Dom Aquino, no Centro de Campo Grande. Com os suspeitos, os policiais ainda apreenderam um carregador com 12 munições calibre 9 milímetros intactas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil recebeu uma denúncia informando que dois homens estavam na agência bancária tentando realizar a troca do cheque milionário. Ao chegar no local, os policiais encontraram um homem de 31 anos, saindo da agência. Ele tentou fugir, mas foi rapidamente capturado e preso.

Dentro da agência, a equipe foi informada que o segundo suspeito estava no estacionamento, dentro de um veículo Siena. O homem de 27 anos, foi localizado no carro e preso em flagrante. No veículo, os policiais encontraram o carregador com as munições, uma munição deflagrada, duas placas de veículos e outra lâmina de cheque no valor de R$ 5 mil, em nome de uma imobiliária.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras). Durante o interrogatório, ambos optaram por permanecer em silêncio. Segundo o gerente da agência bancária, o indivíduo de 31 anos era correntista do banco, e o outro se apresentou como advogado de um agricultor. Inicialmente, o cheque aparentava ser verdadeiro.

Entretanto, ao realizar consultas no sistema, a equipe do banco descobriu que a conta bancária associada ao cheque era inexistente e que as assinaturas pertenciam a funcionários que não faziam parte da instituição, confirmando que o cheque era falso. A segurança do banco então acionou a polícia. Não foram encontrados registros criminais anteriores para nenhum dos dois suspeitos.

O caso foi registrado como tentativa de estelionato e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além da aplicação de uma fiança de R$ 5.648,00 para o homem de 27 anos, mas o valor não foi pago. O advogado da dupla entrou com um pedido de liberdade provisória, alegando que ambos têm residência e trabalho lícito e que não representam risco à ordem pública. Os suspeitos devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira (13).

