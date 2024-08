Vizinhos dizem que local onde irmãos foram executados, no Danúbio Azul, era boca de fumo

Dois irmãos foram identificados como as vítimas de uma execução a tiros que ocorreu em um conjunto de quitinetes na Vila Danúbio Azul, na região leste de Campo Grande, no fim da noite de segunda-feira (12). Matheus da Silva Pereira, de 25 anos, e Paulo Henrique Ramires Pereira, de 31, foram mortos dentro de um dos imóveis após uma invasão realizada por dois homens.

Segundo a delegada Joilce Ramos, responsável pela investigação, câmeras de segurança capturaram imagens de dois suspeitos chegando a pé ao local, situado entre as Ruas Antônio Teodoro e Cidade Jardim. “Havia uma terceira pessoa na esquina, que não aparece nessas imagens”, comentou a delegada.

De acordo com as informações obtidas, um dos irmãos tentou usar uma porta como escudo, mas, após uma breve discussão, ambos correram para o banheiro na tentativa de se proteger. Eles foram encontrados mortos de mãos dadas, após receberem ao menos 13 disparos. Apenas uma arma foi utilizada na execução, e os criminosos fugiram a pé logo após o ataque.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não houve tempo para o socorro, e os irmãos morreram no local. Um terceiro homem, que também estava na quitinete, foi baleado na perna e socorrido à Santa Casa de Campo Grande.

Moradores da região, que preferem não se identificar, revelaram que a quitinete onde ocorreu o crime havia sido invadida e era utilizada como boca de fumo. “Acontece por causa de droga”, disse um dos vizinhos. “O bairro era seguro, mas desde que essas quitinetes foram invadidas, as coisas ficaram mais perigosas”, acrescentou.

Na manhã desta terça-feira (13), nenhum morador das outras quitinetes foi encontrado no local. “As casas aqui são todas mobiliadas, mas não tem uma alma viva agora, porque sabiam que lotaria de polícia e foram embora”, relatou outro morador da região.

A polícia segue investigando o caso, e até o momento, os responsáveis pela execução não foram identificados. A área, que antes era considerada segura pelos moradores, agora está marcada pela violência e pelo tráfico de drogas, que, segundo os relatos, tem crescido na região.

