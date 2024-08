TJMS abre inscrições para cadastro reserva de estagiários em 15 áreas na Capital

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) abriu, na segunda-feira (12), inscrições para um certame que visa a criação de um cadastro reserva para estagiários em 15 áreas distintas na Capital. As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 28 de agosto.

De acordo com o edital publicado no Diário da Justiça, os estudantes selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 855,50 mensais, além de um auxílio-transporte de R$ 209, totalizando uma remuneração de R$ 1.064,50 por 5 horas diárias de trabalho em dias úteis.

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

O processo de inscrição será realizado de maneira online, através do portal eletrônico do TJMS. As provas, que também serão aplicadas de forma online, estão marcadas para o dia 1º de setembro e serão conduzidas pela banca da Universidade Patativa do Assaré.

O certame será composto por 30 questões que abordarão conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação. O edital prevê que os gabaritos oficiais, as respostas aos recursos interpostos, e a lista de classificação preliminar serão publicados na página da banca organizadora no dia 6 de setembro. Para ser classificado, o candidato deverá obter uma pontuação mínima de 50% na prova objetiva online.

O TJMS busca, com esse cadastro reserva, formar uma equipe de estagiários qualificados para apoiar as atividades do órgão, oferecendo uma oportunidade de aprendizado e experiência profissional para os estudantes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais