Dupla é detida após tentativa de homicídio na Vila Marli

Vítima foi hospitalizada em estado grave; suspeitos admitiram participação na agressão

Na madrugada de domingo (22), dois homens foram detidos em Ribas do Rio Pardo suspeitos de tentativa de homicídio na Vila Marli. A vítima foi levada à Santa Casa em estado grave, sem condições de se comunicar imediatamente.

Segundo a Polícia Civil, durante a investigação foram apreendidos objetos ligados ao crime, incluindo uma faca quebrada — com lâmina e cabo encontrados em locais diferentes —, uma bicicleta possivelmente da vítima e um celular danificado, ainda sem identificação de proprietário.

Testemunhas e imagens de câmeras de segurança auxiliaram os investigadores a reconstruir a dinâmica da ocorrência e a localizar os suspeitos. Guiados por informações de moradores, os agentes chegaram a um imóvel onde os dois homens foram encontrados e, informalmente, admitiram envolvimento na agressão, detalhando como o ataque aconteceu.

Os suspeitos foram levados à delegacia, enquanto a Polícia Civil segue investigando o caso e apura todas as circunstâncias da tentativa de homicídio.

