Chuva atinge todas as regiões de MS nesta terça (24) e Três Lagoas pode chegar aos 30°C

Campo Grande terá variação entre 20°C e 26°C, com previsão de pancadas ao longo do dia

A terça-feira (24) será de instabilidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões e temperaturas elevadas em parte do Estado. Mesmo com o tempo fechado, os termômetros podem atingir os 30°C em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), Campo Grande deve registrar mínima de 20°C e máxima de 26°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

No Pantanal, Corumbá terá variação entre 23°C e 29°C, Aquidauana entre 23°C e 28°C e Porto Murtinho entre 24°C e 29°C.

Na região norte, Coxim deve marcar 22°C a 27°C e Camapuã 21°C a 26°C.

No bolsão, Paranaíba apresenta previsão de 22°C a 28°C, enquanto Três Lagoas pode alcançar 30°C, com mínima de 23°C, mesmo com a presença de nuvens e possibilidade de chuva.

Já no sul do Estado, Dourados varia entre 20°C e 28°C. Ponta Porã deve registrar 21°C a 26°C, Iguatemi 21°C a 29°C e Anaurilândia 22°C a 28°C.

A previsão indica manutenção das áreas de instabilidade, com possibilidade de trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde.

