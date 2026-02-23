Senac MS incentiva o protagonismo feminino com atividades gratuitas no Delas Day

Para o evento, estão programadas ações no estande, palestras, oficinas, e outras atividades gratuitas. A participação é aberta ao público

O Senac MS marca presença estratégica no Delas Day, considerado o maior evento voltado ao protagonismo feminino em Mato Grosso do Sul, com uma programação própria e gratuita nos dias 24 e 25 de fevereiro. Para o evento, estão programadas ações no estande, palestras, oficinas, e outras atividades gratuitas que reforçam o compromisso institucional com a qualificação profissional, o empreendedorismo e o fortalecimento feminino no Estado.

Durante os dois dias, o Senac estará presente com atividades na Sala Ipê Rosa, no estande institucional e na Carreta-Escola de Gastronomia, instalada na área externa do evento, onde acontecerão oficinas práticas ao vivo. A participação é aberta ao público, com entrada por ordem de chegada, mediante pré-inscrição ou atendimento direto no estande.

Na Sala Ipê Rosa, a programação aborda posicionamento de imagem, gestão financeira e estratégias de crescimento para mulheres empreendedoras. No estande institucional, o público poderá contar com os consultores do Senac para o desenvolvimento profissional e de empresas. Já na Carreta-Escola de Gastronomia, o Senac leva uma experiência prática e sensorial por meio de oficinas rápidas e diferenciadas: preparos funcionais, fermentados, releituras regionais e culinária internacional.

Além da programação técnica, empresárias poderão realizar cadastro gratuito no Portal Senac Empresas diretamente no estande e conhecer oportunidades com condições especiais voltadas ao desenvolvimento de seus negócios.

Para a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, o Delas Day promove a autonomia feminina:

“O Delas Day é um espaço estratégico de fortalecimento de redes e de desenvolvimento de competências. O Senac participa com conteúdos práticos e aplicáveis, que dialogam diretamente com os desafios das mulheres empreendedoras, desde posicionamento de imagem até gestão financeira e inovação na gastronomia. Nosso objetivo é oferecer conhecimento que gere resultado real nos negócios e amplie as oportunidades”, afirma.

Programação:

24 de fevereiro

Sala Ipê Rosa

14h às 15h – Você é sua Vitrine, com Wity Prado

Estande Senac

14h às 17h – Maquiagem Inteligente para Mulheres que Lideram, com Carol Almeida

17h às 18h – Branding com Identidade, com Mercedes Gabriela

Carreta-Escola de Gastronomia

14h20 às 15h – Smooth ou Smoov: natural, funcional e proteico

15h20 às 16h – Pão artesanal de fermentação natural rápida

16h20 às 17h – Pipoca funcional com cacau, cúrcuma e gengibre

17h20 às 18h – Grão-de-bico crocante

18h20 às 19h – Kombucha: o poder dos fermentados

19h20 às 20h – Carreteiro Poke: releitura sul-mato-grossense

25 de fevereiro

Sala Ipê Rosa

14h às 15h – Beleza que dá lucro: Gestão Financeira para Mulheres Empreendedoras, com Vanessa Medeiros

Estande Senac

14h às 17h – Maquiagem Inteligente para Mulheres que Lideram, com Carol Almeida

17h às 18h – Branding com Identidade, com Mercedes Gabriela

Carreta-Escola de Gastronomia

14h20 às 15h – Focaccia artesanal

15h20 às 16h – Cogumelo defumado com molho cítrico

16h20 às 17h – Matcha Lab: preparo e criatividade

17h20 às 18h – Pizza

18h20 às 19h – Mocktails: bebidas protagonistas

19h20 às 20h – Kimchi: tradição e sabor coreano

O Delas Day reúne instituições parceiras e promove dois dias de conexões, conteúdo e experiências nas áreas de liderança, empreendedorismo, inclusão, ciência, tecnologia e desenvolvimento profissional. A ação é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, Sebrae-MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc e Senac), Sistema Famasul Senar-MS, Faculdade Insted, Cmec, UFMS, entre outras entidades.

