Dupla com 63 exemplares de peixes é presa por pesca predatória

Dois pescadores foram presos e multados por pesca predatória, na tarde de ontem (5). Eles estavam na lagoa conhecida como Goiaba, marginal ao rio Amambai, no município de Naviraí. Com a dupla estavam 63 exemplares de peixes, quando poderiam levar apenas dois. Além disso, alguns estavam abaixo da medida permitida por lei.

A equipe policial realizou a abordagem no posto fiscal da Foz do Rio Amambai, localizado na BR 487. O primeiro pescador estava em um veículo Ford Belina, onde foram encontrados 36 exemplares de peixes das espécies traíra e jejum. Logo em seguida, a equipe abordou um veículo VW Santana, onde foram encontrados 27 exemplares também de peixes das espécies traíra e jejum, havendo exemplares abaixo da medida permitida por lei.

Além de haver peixes abaixo da medida permitida por lei, os pescadores só poderiam capturar e abater apenas um exemplar de peixe nativo cada um, ou seja, dois exemplares. Os peixes, que ao todo pesavam 16 kg, 14 varas de pesca, uma carretilha com vara e os veículos foram apreendidos.

Os infratores, respectivamente de 50 e 47 anos, residentes em Umuarama (PR), receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Naviraí, juntamente com o material apreendido. Os pescadores foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca.

A pena é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 900,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

