Segunda sem carne com receita de lasanha de abobrinha italiana

Na segunda sem carne de hoje a receita é de domingo, para dar aquele aconchego no começo da semana, e entrar na segunda com o pé direito. Nesta receita, além da massa de lasanha, o ingrediente principal também é a abobrinha italiana. Esta receita foi enviada pela nossa querida gerente de mídias sociais, Letycia Thamara! Obrigada Le!

Ingredientes:

4 colheres (de sopa) de azeite;

4 abobrinhas italianas médias, cortadas no sentido do comprimento;

2 latas de molho de tomate;

200 gramas de queijo mussarela cortado em fatias;

150 gramas de presunto cortado em fatias;

1 pacote de massa de lasanha (aproximadamente 500 gramas);

1 xícara (de chá) de queijo parmesão ralado;

Modo de Preparo:

Em uma frigideira antiaderente, pincele um pouco de azeite e vá grelhando aos poucos as fatias de abobrinha, deixando dourar de ambos os lados. Reserve. Parta para o preparo da lasanha, compondo, em um refratário, uma camada de molho de tomate sobrepostas com as fatias de abobrinha grelhadas e com parte do queijo. Em seguida, faça uma camada de presunto, cubra com a massa de lasanha e regue com uma porção de molho.

Repita o processo até acabar com os ingredientes, sendo a última camada de molho. Para finalizar, polvilhe o queijo parmesão ralado por cima, cubra o recipiente com papel alumínio e leve a lasanha para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por cerca de 25 minutos. Sirva quente.