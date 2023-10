Dupla acusada de assassinar e roubar carro de idoso é presa em Anastácio

A dupla acusada de assassinar e roubar o Volkswagen Gol de José Aparecido Gomes, 78, foi presa na sexta-feira (14), em menos de 24h após o crime. Equipes da Polícia Militar prenderam o primeiro envolvido pela manhã, de 29 anos, e o segundo, de 25 anos, poucas horas depois em Anastácio.

Segundo O Pantaneiro, o Tenente Comandante da 2ª Cia da PM de Anastácio, Adalberto Gomblan informou que equipes realizaram patrulhamento ostensivo na região e, após informações investigadas, os passos dos suspeitos foi monitorado. Eles venderam a bateria e tentaram vender o veículo em Miranda.

“Desde ontem (13), tínhamos características dos possíveis autores, estávamos no encalço deles em diligência e êxito em encontrar o primeiro em Anastácio, era uma questão de tempo para localizar o segundo. Nas imagens que tivemos acesso, mostram os dois no carro após o crime. Eles permaneceram em silêncio, como assegura a lei, mas não demostram arrependimento”, disse.

Ainda conforme a PM, o veículo foi levado para delegacia para investigação e trâmites legais. Os suspeitos também foram levados para Delegacia de Aquidauana, responsável pelo inquérito, onde serão ouvidos e indiciados por latrocínio.

Ambos possuem passagem e ficha criminal, sendo conhecidos no meio policial. “São usuários de drogas e já foram presos diversas vezes. Destacamos o trabalho da Polícia Militar que realiza o patrulhamento ostensivo e preventivo que faz diariamente e possibilita a prisão”.

Crime

Conhecido como “Seu Zé”, José era conhecido na região e morador antigo da Rua Hélio Galam Fernandes, região do Bairro Serraria, em Aquidauana. A vítima foi morta na quinta-feira (13), dentro de casa tinha sinais de agressões e múltiplas lesões causadas por algum objeto cortante.

Conforme apurado pela reportagem, os vizinhos estranharam a bicicleta do idoso para fora de casa e o portão da casa aberto, por precaução acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade, assim que os militares entraram na casa já encontraram o corpo do “Seu Zé”.

Durante as investigações preliminares a Polícia Civil descobriu que na garagem estava faltando o carro da vítima, um veículo Gol prata. Após periciar o corpo ainda no local foi descoberto que José Aparecido tinha marcas de agressão e lesões causada por um objeto cortante, provavelmente uma faca. Acesse também: “Diabólico do Anache” é morto a tiros após conflito com a polícia