Duas toneladas de maconha são apreendidas após denúncia em Sidrolândia

Operação Narke de âmbito nacional prendeu dois indivíduos e apreendeu três veículos

Na noite da última segunda-feira (23), duas toneladas de maconha foram apreendidas em uma residência localizada no município de Sidrolândia.

Uma denúncia anônima, mobilizou a polícia na manhã do mesmo dia, pois informava o deslocamento de veículos suspeitos vindos da fronteira com o Paraguai em direção à Capital. O imóvel onde os automóveis foram escondidos foi identificado pela polícia e no local os policiais encontraram os veículos carregados com grande quantidade de drogas

Como resultado da operação, dois foram presos e três veículos apreendidos.Um dos veículos foi furtado na Capital no ano de 2023 e estava com sinais de adulteração.

A droga e os veículos foram apreendidos e encaminhados à sede da Denar. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos.

A prisão e apreensão foram realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico ( DENAR ), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Operação NARKE, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem como objetivo desarticular rotas do tráfico interestadual e transnacional.

