CPI do Transporte de Campo Grande realiza audiência pública nesta quarta para ouvir usuários

Mais de 600 denúncias já foram recebidas sobre falhas no serviço operado pelo Consórcio Guaicurus

Está marcada para esta quarta-feira (25) a audiência pública da CPI do Transporte Coletivo da Câmara Municipal de Campo Grande. O objetivo é ouvir diretamente a população sobre os problemas enfrentados no sistema operado pelo Consórcio Guaicurus. O encontro começa às 13h no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo também na Praça Ary Coelho, no Centro da cidade.

A audiência é mais uma etapa dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já recebeu 616 denúncias desde março. As reclamações mais comuns envolvem atrasos frequentes, superlotação, ônibus mal conservados e falhas na cobertura das linhas.

Do total de registros feitos até agora, 535 chegaram por WhatsApp, 46 por e-mail, 32 via formulário no site da Câmara, além de duas ligações e uma denúncia presencial.

A CPI apura possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus. Nos primeiros meses de trabalho, os vereadores já identificaram descumprimentos contratuais e problemas operacionais no sistema. A saúde financeira das empresas que integram o consórcio também está sendo analisada.

A população ainda pode enviar relatos e denúncias pelos canais oficiais da CPI: WhatsApp (67) 3316-1514, e-mail [email protected] e pelo formulário disponível no site da Câmara Municipal de Campo Grande.

