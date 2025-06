Roda Acadêmica da ASL de junho homenageia Hernâni Donato

Hernâni Donato, escritor premiado e reconhecido nacionalmente como um dos expoentes da nossa literatura, é o saudoso acadêmico da ASL a ser homenageado nesta quinta-feira, 26 de junho, no auditório da sede da Academia, na Rua 14 de Julho, 4653, às 19h30min. A atividade é presencial, a entrada é franca e o traje, esporte. Os acadêmicos Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros serão os responsáveis pela abordagem sobre a vida e a obra de Hernâni Donato.

Os Chás e Rodas Acadêmicas são realizados pela ASL em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura do Estado, contando com a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — com o projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, desenvolvido dentro do “Movimento Concerto” — e da Confraria Sociartista, com o projeto conjunto Arte na Academia, que apresenta artes visuais. Após a palestra, durante a confraternização, haverá apresentação instrumental no foyer da Academia.

HERNÂNI DONATO

O escritor, historiador, jornalista, professor, tradutor e roteirista Hernâni Donato, que ocupou a cadeira nº 1 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e a cadeira nº 20 da Academia Paulista de Letras, demonstrou vocação literária desde muito jovem. Aos 11 anos, escreveu em coautoria seu primeiro romance infantil, O Tesouro. Estudou na Escola de Sociologia e Política e cursou dramaturgia na Escola de Arte Dramática, em São Paulo.

Um dos grandes nomes da literatura e da historiografia brasileiras, foi autor prolífico, com mais de 60 livros publicados, além de obras traduzidas para o guarani, espanhol, italiano, japonês, polonês, tcheco e romeno. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti, Afonso Arinos (ABL) e Joaquim Nabuco (ABL). Foi também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e membro de diversas instituições culturais e acadêmicas.

Escreveu romances, contos, títulos infantojuvenis, biografias, ensaios e obras históricas, além de traduções e roteiros cinematográficos. Entre suas obras estão Chão Bruto, Babel, as biografias José de Alencar e Casimiro de Abreu, e o Dicionário das Batalhas Brasileiras. Como roteirista, destacam-se Chão Bruto, O Caçador de Esmeraldas e Selva Trágica. A crítica enalteceu sua capacidade de unir rigor histórico com força romanesca. Menotti Del Picchia considerou Chão Bruto “a maior criação novelística que a inteligência de São Paulo deu até agora ao Brasil”, enquanto Wilson Martins o comparou a Zola, e Fernando Góes destacou a potência sinfônica de Selva Trágica. Até seus últimos anos, manteve ritmo editorial com lançamentos como História dos Usos e Costumes do Brasil, e continuou atuante como conferencista e colaborador intelectual.

OS ACADÊMICOS

Os imortais Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros — participantes desta Roda — estudaram e pesquisaram a vida e a obra de Hernâni Donato para a apresentação de sua trajetória.

Marcos Estevão (dos Santos Moura) é natural de Belém do Pará e reside em Campo Grande desde 1993. Ocupa a cadeira nº 24 da ASL. Escritor, palestrante, médico psiquiatra, psiquiatra forense e hipniatra, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em Psiquiatria e Psiquiatria Forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pela Associação Médica Brasileira (AMB), entre outras especializações. Possui vasta produção literária e técnica, com livros autorais e participações em coletâneas. Transita entre a poesia, o conto e a escrita técnica com fluidez. Sua obra literária é marcada por observações sensíveis do cotidiano; já sua produção técnica contribui para o debate sobre saúde mental e dependência química.

Paulo Sérgio Nolasco dos Santos é natural de Dourados (MS). Escritor, professor universitário, pesquisador e crítico literário, ocupa a cadeira nº 20 da ASL. Sua produção intelectual é voltada à crítica literária, literatura comparada e estudos culturais. É um respeitado estudioso da literatura comparada no Brasil, com forte atuação acadêmica e cultural em Mato Grosso do Sul. Graduado em Letras – Português/Inglês pela UFMS, possui mestrado em Teoria da Literatura pela Universidade de Brasília e doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem bibliografia composta por livros autorais e organizados, artigos e ensaios. Seus temas centrais incluem literatura comparada, estudos de fronteira, regionalismo, identidade cultural e crítica literária contemporânea.

Samuel Xavier Medeiros ocupa a cadeira nº 26 da ASL. É escritor, advogado, gestor cultural e membro do Instituto Histórico e Geográfico de MS. Possui diversas premiações literárias, tendo sido vencedor do Concurso de Contos Ulysses Serra, promovido pela ASL. Escritor de tendência memorialista, tem vários livros publicados. Desde cedo conciliou a carreira jurídica com a paixão pela literatura e pela história regional, com obras que resgatam personagens e episódios marcantes da história do Centro-Oeste brasileiro. Já presidiu a União Brasileira de Escritores – UBE-MS e o Conselho Municipal de Cultura de Campo Grande.

PROJETO ARTE NA ACADEMIA

A beleza das artes visuais levará a Arte Naif à ASL neste mês, por meio do projeto com a Confraria Sociartista, com participação das artistas visuais Agnes Rodrigues e Patrícia Helney, que realizarão trabalhos de pintura ao vivo no foyer da ASL.

Agnes Rodrigues realizou inúmeras exposições individuais e coletivas desde a década de 1990 até os dias atuais. Suas obras continuam a encantar o público com sua liberdade de expressão. Mesmo com formação acadêmica, produz Arte Naif em um processo pictórico que expressa sua realidade individual, livre de influências acadêmicas. Com intuição e emoção, constrói formas, espaços e cores que expressam suas vivências e seu imaginário.

Patrícia Helney é uma artista Naif com mais de 40 anos de trajetória, sempre levando a cultura do Mato Grosso do Sul a exposições nacionais e internacionais. Premiada em diversos salões, como o MIMAN de Paraty, o Museu da Guarabira na Paraíba, o ENANCO em Goiânia, o Museu de Arte Popular em Diadema e o Museu de Arte Naif de Batatais. Patrícia tem sua obra publicada em livros didáticos e é uma ativa representante das artes visuais do Mato Grosso do Sul.

UFMS CONCERTO

A vertente Música Erudita e Suas Fronteiras, projeto em parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com a ASL, dentro do Movimento Concerto, terá neste mês a participação de Hudson de Souza Campos, natural de Campo Grande (MS). Cursou Licenciatura em Música pela UFMS, pós-graduação (especialização) em Arte e Cultura Regional de Mato Grosso do Sul pela Faculdade Novoeste e é mestre em Artes pela UFMS, pelo ProfArtes. É professor efetivo de Arte na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande e músico colaborador nas ações da Banda Sinfônica da UFMS desde sua primeira formação, em 2011. Como clarinetista, atua no Trio Ars Nova (violoncelo, clarinete e piano), Camerata Madeiras Dedilhadas UFMS, Sexteto Ivan Cruz e Duo Carandá (piano e clarinete). Participou de gravações com o violonista Ivan Cruz e do CD Crianceiras, do artista Márcio de Camillo.

INSTRUMENTAL NO FOYER

Após a apresentação da Roda Acadêmica, durante a confraternização no foyer da Academia, haverá apresentação instrumental. Realizados no auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, 4653, os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas ocorrem de março a novembro, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês.

SERVIÇO

Roda Acadêmica da ASL “Hernâni Donato”

Dia: 26 de junho de 2025, às 19h30min

Com os projetos:

Música Erudita e Suas Fronteiras, com a UFMS

Arte na Academia, com a Confraria Sociartista

Auditório da ASL – Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada franca – Evento presencial – Traje esporte

