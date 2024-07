Cantor Michel Teló é multado pelo Imasul após desmatar área de preservação em MS

A área desmatada serviria para o plantio de soja

O cantor sertanejo Michel Teló foi multado em 4 mil pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), após ser flagrado por um satélite desmatando uma área verde de preservação permanente na propriedade de 942 hectares na zona rural, em Campo Grande.

A área desmatada serviria para o plantio de soja.

Além da fazenda Esperança, o cantor também tem outras propriedades no Pantanal e em Minas Gerais, onde a pecuária é a atividade principal.

O Imasul deu o prazo de até 60 dias, a partir do dia 25 de abril de 2023, para que a fazenda exibisse a Prada (Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada) e proporcionasse o licenciamento da área que teve supressão vegetal que fica fora da APP.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram