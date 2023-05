Duas pessoas são presas com mais de 400kg de cocaína em caminhão na BR-262

Duas pessoas foram presas, ontem (7), transportando mais de 400 quilos de cocaína, em fundo falso de um caminhão na BR-262, em Miranda, a 180 quilômetros da Capital. Aos policiais, a dupla confessou que receberia R$ 10 mil pelo transporte dos entorpecentes, sem relatar o destino da viagem.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizou sinal de parada ao condutor de um caminhão Mercedes Benz. Durante a entrevista, a equipe policial desconfiou das informações repassadas do motorista de 40 anos, e do passageiro, que não teve identidade divulgada.

Os agentes realizaram uma busca minuciosa no veículo, quando encontraram em um fundo falso, 448 quilos separados em diversos tablets de cloridrato e pasta base de cocaína.

Aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte, sem relatar mais detalhes do destino final da viagem. Já o passageiro confessou que sabia da existência dos entorpecentes e que receberia um valor, sem especificar aos policiais.

Os presos, a droga e a carreta foram encaminhados a Polícia Civil de Miranda.

