Lista de convocados ao programa aluguel social é divulgada; confira

Foi publicada nesta segunda-feira (08), a lista de convocação dos inscritos para o primeiro processo seletivo de 2023 do programa de Locação Social. Ao todo, o programa teve 4.311 interessados em alugar um imóvel com subsídio da Prefeitura nas regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Conforme a Amhsf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), é preciso ficar atento às datas para a apresentação da documentação, conforme a listagem de nomes publicados no Diário Oficial de Campo Grande. Diariamente serão 200 nomes convocados a comparecer à Loja da Habitação. Quem não comparecer na data publicada no Diogrande sera desclassificado.

Os convocados serão avisados por meio de SMS (mensagem de texto) no número de celular cadastrado no ato da inscrição. Para ser atendido é necessário apresentar RG, CPF e a folha resumo do NIS do inscrito e do cônjuge, se houver. A convocação segue até 6 de junho.

Promovido pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Amhsf, o programa é voltado para famílias inscritas na Amhasf, que ainda não foram sorteadas em programas habitacionais de interesse social e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis do mercado imobiliário tradicional.

Processo Seletivo

As inscrições para este processo seletivo começaram no dia 2 de março e terminaram no dia 31 de março. A seleção dos beneficiários aptos (que se enquadram nas exigências do programa) segue a ordem de cadastramento (data e hora). Confira a lista no link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.

Serviço:

A Loja da Habitação, localizada no Shopping Norte Sul Plaza, Av Presidente Ernesto Geisel, 2300, no bairro Jardim Joquei Club. O horário de funcionamento da Loja da Habitação é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas.

