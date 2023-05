Após fuga, dupla abandona quase 2 toneladas de maconha em caminhonete roubada

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam quase 2 toneladas de maconha e recuperou uma caminhonete roubada, neste final de semana, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. O condutor e o passageiro que estavam no veículo fugiram durante bloqueio policial

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes realizavam uma fiscalização na BR-463, quando avistaram uma caminhonete Chevrolet/S10 em alta velocidade. Os policiais deram sinal de parada ao condutor, mas não foi respeitando, furando a fiscalização.

Durante a perseguição, o condutor da caminhonete tentou entrar no perímetro urbano de Dourados, onde os agentes da PRF, conseguiu deter o motorista de 25, e o passageiro de 17 anos. Após deter a dupla, eles abandonaram a caminhonete e seguiu a fuga a pé, as margens da rodovia.

Após a ação, os policiais realizaram uma vistoria e descobriram que a caminhonete usava placas falsas, com registro de roubo/furto. Em vistoria, foram encontrados na carroceria 1.582 quilos de maconha

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Dourados.

