Apesar da queda na temperatura, calorão continuará em Mato Grosso do Sul

O fim de semana teve a tão esperada chuva em Mato Grosso do Sul, e a queda na temperatura ajudou a amenizar a umidade do ar. Porém, o calor deve permanecer no Estado nos próximas dias.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros devem variar entre 16ºC a 32, nesta segunda-feira (16), em Campo Grande. A partir de quinta-feira (19), a temperatura deve registrar 39ºC com possibilidade de chuva.

Em Corumbá a semana começa com mínima de 18ºC e máxima de 34ºC. Os corumbaenses deverão se preparar para um calor de 42ºC a partir de quarta-feira (18).

Já em Ponta Porã o frio e a chuva devem marcar o começo da semana com mínima de 14ºC e máxima de 29ºC. Mas as temperaturas devem aumentar gradativamente durante a semana com máximas chegando a 37ºC.

