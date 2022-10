Duas pessoas foram presas com cocaína, munições e R$ 130 mil em espécie

Duas pessoas foram presas em flagrante neste final de semana com cocaína, munições de diversos calibres e R$ 130 mil em espécie, em um imóvel de classe média na cidade de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os suspeitos usavam o imóvel para comércio de entorpecentes na região.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, equipes da Polícia Civil em conjunto com o Setor de Investigações Gerais (SIG), receberam informações de um imóvel de classe média alta no bairro Universitário que servia de comércio de entorpecentes.

No local, os policiais encontraram os dois suspeitos que confessaram o crime. Na casa, os militares encontraram 1 kg de cocaína, 106g de substância análoga a crack, munições de vários calibres, uma caminhonete e dinheiro em espécie, somando mais de R$ 130 mil.

Segundo informações policiais, caso a droga fosse vendida pelos moradores da casa, poderia gerar um lucro de R$ 40 mil ao grupo criminoso .

As duas pessoas encontradas no imóvel foram encaminhados a delegacia da cidade, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

