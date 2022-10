Mesmo sem Pitty, Nando Reis lota show no Campão Cultural

Apesar da ausência da cantora baiana Pitty, o show continuou com Nando Reis e lotou a Esplanada Ferroviária na noite de ontem (10). O cantor paulistano animou a noite com o seu repertório clássico, com canções como “Luz dos olhos”, “All Star” e “Por onde andei”. Ele também cantou algumas músicas da cantora, que fazem parte do projeto PittyNando, como é o caso de “Na sua estante”.

Devido a um acidente com um jato no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde Pitty faria conexão de um voo do Rio para Campo Grande, todos os voos após às 14 horas foram cancelados, impossibilitando sua ida a Campo Grande.

tava louca pra tocar no Campão Cultural! festa linda. maaasss, meu parça @nando_reis está aí na área e vai fazer um showzaço pra vcs. divirtam-se por mim e cantem bem alto!

O público também pode aproveitar o show de abertura realizado pelo artista sul-mato-grossense Jerry Espíndola, que se apresentou no palco da Esplanada Ferroviária. As apresentações fazem parte do festival Campão Cultural, que começou no último sábado (8) e vai até o próximo sábado (15).

A expectativa dos fãs eram altas e muitos lamentaram a ausência da cantora baiana nas redes sociais. Por volta das 16h de domingo (9), a cantora baiana Pitty relatou em suas redes sociais que estava desde às 11h no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), na espera para embarcar para Campo Grande. O voos a partir das 14h do domingo foram cancelado, por conta de um acidente na pista.

Em um story da rede social Instagram, a cantora ainda comentou que houveram tentativas de transferir o voo para outro aeroporto. “A gente está tentando pegar nossa mala para correr para outro aeroporto e tentar chegar em Campo Grande”, comentou Pitty.

Como não foi possível realizar a transferência de aeroportos, a assessoria do Campão Cultural comunicou a ausência da cantora baiana na apresentação, mas garantiu a presença de Nando Reis. A cantora também enviou um vídeo no qual lamentava o ocorrido.

