Veja o que abre e fecha nos feriados de 11 e 12 de outubro

A semana em Mato Grosso do Sul inicia com clima de feriado. Já na terça-feira (11) é celebrado os 45 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Na quarta (12) é a vez do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, consagrada como Padroeira do Brasil.

Além disso, na Administração Direta e Indireta do Governo do Estado será ponto facultativo nesta segunda-feira (10) em antecipação ao Dia do Servidor Público, que se comemora em 28 de outubro. Com isso, os funcionários públicos vão trabalhar normalmente no fim do mês, sem interrupção.

O Hemosul Coordenador, que irá abrir na segunda-feira, dia 10, já que há necessidade de sangue, principalmente dos tipos O+ e O-.

Com os feriados e o ponto facultativo, veja como fica o funcionamento dos órgãos públicos.

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) ficam fechadas de 10 a 12 de outubro.

Detran

As agências do Detran também seguirão o calendário oficial, permanecendo fechadas no período de 10 a 12 de outubro e voltando a atender na quinta-feira (13).

Fácil

As agências do Fácil permanecem fechadas de segunda a quarta-feira, abrindo somente na quinta-feira (13).

Hemosul

O Hemosul Coordenador funcionará normalmente até sábado (8), sendo que neste dia atenderá das 7h às 12h.

Já na segunda-feira (10) estará aberto o dia todo das 7h às 17h. Durante o feriado de terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá, retornando normalmente na quinta-feira (13).

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no centro. Dúvidas de como ser doador e outras podem ser tiradas no site www.hemosulms.com.br ou nas redes sociais da instituição. Os telefones para contato são (67) 3312-1517 e (67) 99298-6316 (WhatsApp).

Correios

Na segunda-feira as agências dos Correios irão funcionar normalmente. Nos feriados de terça e quarta-feira as agências devem permanecer fechadas e o atendimento volta a funcionar normalmente na quinta-feira (13).

Delegacias

De acordo com a assessoria, as DEPACs (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) funcionarão normalmente no feriado.

Bioparque Pantanal

No feriado do dia 12, mil vagas serão disponibilizadas para visitas por ordem de chegada

O Bioparque Pantanal não irá funcionar nos dias 10 e 11 de outubro, mas retorna no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, com mil vagas para visitas sem agendamento.

As senhas serão entregues por ordem de chegada. No período da manhã, a partir das 8h e à tarde, a partir das 13h30. As senhas serão individuais e darão direito à visita imediata após cadastro local.

Mercados

A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) informa que nos dias 11 e 12 de outubro, os mercados de Campo Grande devem funcionar normalmente.

Bancos

Nos dias 11 e 12 de outubro, os bancos não abrirão em Mato Grosso do Sul por conta dos feriados. As datas estão presentes no calendário de feriados da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Mas na segunda-feira (10), o expediente é normal nas agências bancárias, fechando apenas nos feriados de 11 e 12 de outubro. O atendimento volta ao normal na quinta-feira (13).

