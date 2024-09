Duas pessoas de Mato Grosso do Sul acertam quina da Mega-Sena e dividem prêmio de R$120 mil

Duas pessoas de Mato Grosso do Sul jogaram e acertaram a quina das seis dezenas da Mega-Sena sorteadas no último sábado (14).

Os ganhadores são dos municípios de Rochedo e Três Lagoas, e ambos realizaram apostas simples na casa lotérica. Cada um levará R$60 mil reais em dinheiro.

Os números sorteados no concurso 2.774 da loteria foram: 06 – 16 – 22 – 24 – 38 – 50. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo às 19h.

Como não houveram ganhadores do prêmio principal, o valor acumulado vai para R$82 milhões.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.