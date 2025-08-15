Ação da DEFRON apreende mais de duas toneladas de maconha no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã

A DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira desarticulou na noite desta quinta-feira (14) um grupo criminoso que utilizava o assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, como rota para o tráfico de drogas. A ação só foi divulgada pela Policia Civil nesta sexta-feira (15).

A ação foi resultado de investigações e monitoramento sigiloso no local, após denúncias de moradores e indícios de movimentações suspeitas. A região, por sua localização próxima à fronteira com o Paraguai, vinha sendo utilizada como ponto de passagem para atividades ilícitas.

Durante a operação, por volta das 21 horas, os policiais flagraram três veículos suspeitos, sendo eles uma Toyota SW4, uma Hailux e um Fiat Strada branco, estacionados em uma propriedade rural. Os ocupantes, que não eram conhecidos na região, aparentavam realizar inspeções nos veículos anteriores antes se seguir viagem.

A equipe então realizou a abordagem e prendeu em flagrante quatro indivíduos com idade de 56, 35, 32, e 31 anos.

Na busca realizada na SW4, foi encontrada uma abundância de entorpecentes.

Na sequência, enquanto a equipe seguia pela rodovia MS-164, avistou um VW Gol que tentou fugir, sendo abandonado à beira da estrada. Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 2.360kg (duas toneladas e trezentos e sessenta quilos) de maconha, distribuídos nos veículos interceptados.

Com base na verificação, constatou-se que o suspeito de 32 anos, já possuia um mandado de prisão aberto e era reincidente de crimes graves, incluindo homicídio.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a logística utilizada pelo grupo criminoso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram