MS-141 é prioridade em pedido de recapeamento e ampliação de Renato Câmara

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, esteve no trevo de acesso à MS-141 para verificar as condições da estrada, que liga Ivinhema a Novo Horizonte do Sul e Naviraí. A rodovia, segundo ele, concentra intenso fluxo de caminhões e veículos leves, além de registrar buracos e desgaste no pavimento, o que aumenta o risco de acidentes.

Durante a visita, Câmara lembrou que, enquanto prefeito de Ivinhema, participou ativamente das articulações que viabilizaram a instalação da indústria Adecoagro no município, empreendimento que se tornou um dos principais polos de geração de emprego e renda da região.

O deputado afirmou que, na próxima terça-feira, apresentará nova indicação à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para acelerar o recapeamento da via e ampliar sua capacidade. “Essa é uma rodovia estratégica para o escoamento da produção e para a mobilidade regional. Além de um recapeamento de qualidade, com frisagem e substituição do asfalto antigo, precisamos de acostamentos mais largos para garantir segurança a motoristas e trabalhadores que circulam por aqui todos os dias”, destacou.

