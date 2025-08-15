Homem condenado por estupro de vulnerável em São Paulo é preso no Zé Pereira em Campo Grande

Nesta sexta-feira (15), um homem de 72 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso no bairro Zé Pereira em Campo Grande.

O crime ocorreu no estado de São Paulo e o homem foi condeando há mais de 11 anos pela Justiça. A prisão realizada nesta sexta foi cumprida pela Polinter (Delegacia Especializada de Polinter e Capturas) em Campo Grande.

Depois da captura, ele foi encaminhado à sede da Polinter e, após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, foi encaminhado à carceragem de Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), onde permanece.

