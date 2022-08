Drogado, caminhoneiro resiste a prisão e agride policial

Um homem foi preso após agredir um policial no último sábado e resistir a prisão (06) em um posto de combustível em Campo Grande. Ele é motorista de caminhão e estava sob o uso de entorpecentes para se manter acordado durante a viagem.

De acordo com o boletim de ocorrência o caminhoneiro já havia tentado roubar um cliente de um dos estabelecimentos do posto de combustível, com a utilização de uma faca para ameaçar as vitimas, agindo de forma violenta para realizar o roubo.

Uma equipe do GOI (Grupo de Operações Especiais) foi chamada para realizar apoio a equipe policial que estava no local e havia algemado o caminhoneiro. Ao ser questionado sobre o ocorrido, começou a dizer coisas desconexas mas afirmou ser motorista de caminhão e que havia dirigido por aproximadamente 12 horas e que durante o trajeto consumiu entorpecentes e bebida alcóolica.

Durante investigação no veículo, os investigadores encontraram quatro porções de maconha de 27 gramas e uma porção de cocaína que totalizou sete gramas. Em todo o momento da ação o caminhoneiro mantinha conversas sem sentido e apresentava comportamento agressivo.

No momento em que estava sendo conduzido para a viatura, o homem mesmo algemado se jogou no chão e com chutes passou a resistir a prisão, momento em que atingiu e lesionou um agente da polícia. Até mesmo a vítima de roubo prestou auxilio aos policiais para tentar conter o homem.

O homem para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e o caso foi registrado como roubo na forma tentada, porte de drogas para uso pessoal, lesão corporal contra autoridade, lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial e resistência. O policial foi encaminhado para exames de corpo de delito.